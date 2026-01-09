Adiós a un maestro: Leo O'Brien entrenador del circuito NYRA gana 568 carreras en cuatro décadas

Suscríbete a nuestros canales

Leo O'Brien, entrenador con una larga trayectoria en el circuito de la Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA), murió el jueves a los 85 años, informó su familia. El entrenador enfrentó una larga lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy.

O'Brien se hizo famoso por entrenar a la leyenda neoyorquina Fourstardave y a su hermano completo Fourstars Allstar, tal y como lo comentó Barbara D. Livingston en su cuenta (X)

Del Salto a Estados Unidos

Originario de Irlanda, O'Brien fue uno de once hermanos. Terminó la escuela a los 14 años e inició su búsqueda de trabajo. Consiguió un puesto con el famoso granjero irlandés Tom Taaffe, quien también entrenaba caballos de carreras de obstáculos.

O'Brien montó caballos de carreras de obstáculos hasta 1964, cuando se mudó a Estados Unidos. En el país continuó su carrera como jinete de obstáculos hasta 1976, año en que sufrió una caída en Monmouth Park.

Fourstardave y el Éxito en Saratoga

Tras entrenar con su hermano Michael en Irlanda, O'Brien regresó a Estados Unidos en 1981. Allí comenzó una relación laboral clave con el propietario Richard Bomze. Juntos, Bomze y O'Brien hicieron campaña con Fourstardave, el purasangre criado en Nueva York que ganó al menos una carrera en Saratoga durante ocho años consecutivos (1987-94).

Fourstardave corrió hasta su temporada de 10 años en 1995. Acumuló un récord de 21 triunfos, 18 segundos y 16 terceros en 100 participaciones, y obtuvo $1,636,737 en premios. NYRA nombró una carrera de stakes en Saratoga en honor al caballo, un evento de Grado 1 que se convirtió en un hito de la reunión de verano.

Keith O'Brien, hijo de Leo, destacó el valor del caballo: "Fourstardave fue sumamente especial porque llegó en un momento en que realmente lo necesitaba y solo contaba con unos pocos caballos. El simple hecho de que volviera año tras año para ganar en Saratoga, le encantaba el caballo y que pudiera lograrlo por él. Entregar el trofeo Fourstardave siempre era un momento culminante del verano para papá".

Más Logros Clásicos

Años después, O'Brien entrenó al hermano de Fourstardave, Fourstars Allstar, quien ganó 14 carreras en 59 largadas y obtuvo casi 1.6 millones de dólares. Además, Fourstars Allstar fue el primer caballo con base en Estados Unidos en ganar las 2000 Guineas irlandesas.

En 1996, O'Brien entrenó a la potranca Yanks Music. El ejemplar ganó cinco de siete carreras, incluyendo las pruebas de Grado 1 Mother Goose, Alabama, Ruffian y Beldame. Yanks Music derrotó dos veces a la campeona de 3 años de 1995, Serena's Song, y el jurado la eligió Campeona de Potrancas de 3 Años.

Un Legado de Cuatro Décadas

En una carrera que abarcó cuatro décadas, O'Brien ganó 568 carreras con 6.477 participantes. Sus caballos obtuvieron $27.078.739 en premios. O'Brien cesó su labor de entrenador en marzo de 2020 y cedió el establo a su hijo Keith.

A O'Brien le sobrevive su hija Leona, quien se casó con el jinete del Salón de la Fama John Velazquez. También le sobreviven su hijo Keith y sus nietos Lerina, Michael, Darby, Liam, Jacinta, Murieann y Jonjo.