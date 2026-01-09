Nace primer hijo de Mr. Fisk ganador de Graded Stakes una potranca nieta de Arrogate

Suscríbete a nuestros canales

Como cada temporada naciente se reciben las nuevas camadas de purasangre en el mundo. Productos en especial de los sementales debutantes que cumplieron campaña meritoria dentro los óvalos estadounidenses.

Tal es el caso de Mr. Fisk, un semental hijo del campeón Arrogate, que se encuentra en el Pleasant Acres Stallions, que anunció este viernes 9 de enero la llegada del primer vástago de Mr. Fisk, que además fue el primer potro reportado, de la granja.

Se trata de una potra hija en la yegua Brass Cat, criada en Nueva York, hija de Bluegrass Cat. La potra llegó a las 3:25 am ET (4:25 a.m Vzla) del viernes por la mañana para la criadora Martine Britell.

Mr. Fisk, fue un ejemplar que aprovechó su velocidad durante su campaña de once carreras para cinco victorias. Este hijo de Arrogate, se retiró cuando consiguió cuatro victorias en las últimas cinco presentaciones. Entre ellas el Hollywood Gold Cup S. (G2), Californian S. (G3) ambos en Santa Anita Park, y el Native Dive S. (G3) en Del Mar.

El primer potro de un semental siempre marca un hito, y esta potra es justo el comienzo de una carrera para cualquier semental, nacido en cualquier parte del mundo. Esta potra, lleva el linaje de Arrogate, junto con una extensa y exitosa familia en Europa.

Mr Fisk, entrenado por Bob Baffert, sumó siete victorias en 11 participaciones y ganó $369,700.

El padre del Sr. Fisk, Arrogate, fue cuatro veces ganador de Grado 1 y solo estuvo en pie durante tres temporadas reproductivas antes de morir prematuramente. La madre del Mr. Fisk, Plein Air es dos veces ganador de tipo negro en dos continentes y por el campeón Manduro.

El Mr. Fisk ofrece su servicio en 8.500 dólares en Pleasant Acres, cerca de Morriston, Florida.

Mr. Fisk; Cortesía Pleasant Acres