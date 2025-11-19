La propuesta sexual que le hizo un legendario actor de Hollywood a Eddie Murphy

Suscríbete a nuestros canales

Durante el documental “Being Eddie” producido por Netflix, Eddie Murphy relató una desagradable experiencia que vivió con el legendario actor Yul Brynner, en su cumpleaños 21.

Todo se remonta hace más de 40 años, cuando el joven actor celebró su fiesta de cumpleaños número 21 en el icónico club neoyorquino Studio 54, en donde decenas de personas influyentes se dieron cita en el lugar.

Insinuación sexual a Eddie Murphy

Según cuenta Eddie Murphy, Yul Brynner le propuso un encuentro sexual junto a su esposa luego de finalizar la fiesta. “¿Te gustaría ir a mi apartamento con mi mujer y yo y salir de fiesta?”, comentó el protagonista de “Un Príncipe en Nueva York”.

Aunque rechazó la invitación, para aquel momento por su juventud no logró captar la indirecta del actor de “Los Diez Mandamientos”. Sin embargo, años más tarde logró entender que se trataba de un evento privado entre los tres.

El actor reflexiona en el documental sobre la sonrisa de la esposa de Brynner aquella noche y plantea la posibilidad de que ambos buscaran un encuentro sexual.

Muerte de Yul Brynner

El actor de Hollywood, Yul Brynner falleció en 1985 tras una lucha contra el cáncer de pulmón. Po su parte, el testimonio de Eddie Murphy, llega cuatro décadas después durante su documental, en donde dejó plasmado parte de su vida.