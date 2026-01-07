Clarissa Molina comparte difícil momento: "Esto es doloroso"

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y conductora dominicana Clarissa Molina utilizó sus redes sociales para compartir un momento de desesperación. Se trata de la desaparición de una niña llamada Brianna.

La exreina de belleza posteó una foto de la pequeñita y dejó colgado un número de contactos, para cualquier información.

Clarissa pide ayuda

Molina aseveró que la pequeñita lleva varios días desaparecida, aunque no reveló cómo sucedió el hecho que tiene a la familia de Brianna en completa tensión.

"Este angelito llamada Brianna Henao está desaparecida desde hace días en el municipio Barrero, en la provincia de Puerto Plata, República Dominicana. La niña vestía un conjunto rosado el día de su desaparición. Por favor si alguien la ha visto avisar al número 829-754-0126", escribió.

En este sentido, la conductora de "El gordo y la flaca", pidió a Dios que la niña pueda aparecer sana y salva. "Qué tristeza. Dios tome el control y regresa la niña salva a sus familiares", destacó.

La publicación se llenó de mensajes de esperanza por parte de internautas esperando que todo pueda arreglarse por el bien de la pequeña.

Éxito en la televisión

La top 10 en Miss Universo 2015, ha logrado abrirse un exitoso camino en la industria de la televisión, de la mano de Univisión.

Su talento la ha llevado a participar en importantes galas como Premios Juventud, Premios Lo Nuestro y los Latin Grammy. Además, es figura importante en el show "El Gordo y la Flaca".