Clarissa Molina aclara de una vez por todas si está lista para llegar al altar ¿Será con Don Omar?

La presentadora, modelo y exreina de belleza, Clarissa Molina, anunció en mayo del 2023 el fin de su relación con el empresario Vicente Saavedra. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales la Nuestra Belleza Latina 2016, alegó que buscaba llevar el proceso con privacidad y lejos de los medios, incluso estuvo algunos días fuera de “El Gorda y la Flaca”, show del cual es parte desde hace varios años.

Tras finalizar su relación con Saavedra, Molina ha estado siendo vinculada en su supuesto romance con el cantante reguetonero de 46 años Don Omar, medios de comunicación y redes sociales han estado hablando del amor y más cuando la dominicana lo acompañó en su concierto en la ciudad de Nueva York, realizando un reportaje.

En dicho trabajo para “El Gordo y la Flaca” de Univisión, los internautas comentaron que la química de ambos fue innegable. Sin embargo, días después la agencia de relaciones públicas MS reveló que la top 10 en el Miss Universo 2015 estaba sola. “Clarissa Molina se encuentra sola en estos momentos. Está disfrutando de su vida, nuevo proyectos y trabajos”, escribieron.

¿Planes de boda?

Durante la transmisión este jueves 2 de mayo del programa de farándula se formó un divertido toma y dame entre los presentadores y Clarissa, “El gordo” Raúl de Molina le preguntó sin nada de filtros sobre los rumores que corren en las plataformas digitales de que se va a casar.

“He hablado muy bien de ti desde que llegaste a este show y tú no me dices con quién te vas a sacar”, comentó Raúl a lo que la también actriz de 32 años respondió. “Todo el mundo me ha enviado mensajes de que, si me voy a casar, hasta me enviaron weeding planners sobre la boda… ¿qué es esto? Yo no sé de dónde se inventas las cosas”, alegó.

Al mismo tiempo, “La Flaca” Lili Estefan le dice a Molina que seguramente todo se trató de un mal entendido de los internautas. “Las redes sociales es un bochinche, es para divertirse”, aseveró.