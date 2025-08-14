LVBP: Bravos de Margarita anuncia su tercer importado para la temporada 2025-26 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La organización Bravos de Margarita ha anunciado a su tercer importado para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Se trata de un monticulista que engrosará el talento insular en el cuerpo de relevistas.

Bravos solidifican su cuerpo de relevistas

Hablamos de Nick Trogrlic-Iverson, derecho y de 27 años de edad oriundo de Canadá. Recientemente vio acción con Rieleros de Aguascalientes en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) y dejó un registro de 2-1 con efectividad de 5.84 luego de lanzar por 57.0 innings, 37 carreras limpias concedidas, 24 boletos y 39 ponches.

"Es un relevista con el repertorio para tener éxito en el equipo. Recta por encima del promedio con pitcheos secundarios efectivos. Nos ayudará mucho en el bullpen", explicó el gerente deportivo de los insulares José Manuel Fernández, de acuerdo con el comunicado de prensa del equipo margariteño.

En la pasada campaña de la pelota invernal criolla, Bravos obtuvo la cuarta peor efectividad colectiva del torneo (5.38), sin embargo, el rendimiento colectivo les permitió avanzar de manera satisfactoria a la primera serie final de su historia, en la que fueron derrotados por Cardenales de Lara en seis juegos.

Tercer importado de la organización

“Jugar en esta liga es sumamente emocionante, especialmente, dado el talento de los jugadores que estarán allí. He querido experimentar el beisbol invernal en Venezuela y sé que será una experiencia increíble”, mencionó Nick al oficializarse su firma por el elenco isleño. “Conozco la competitividad de la liga y lo importante que es ganar. No hay nada más divertido que estar en un equipo ganador y estoy deseando formar parte de eso con los Bravos”.

Con sus palabras deja en evidencia la competitividad que mostrará desde su llegada a Venezuela. Viene a ganar y eso, precisamente, es lo que busca Bravos de Margarita actualmente para intentar repetir su presencia en la serie definitoria del campeonato. Además, fungirá como un pitcher versátil que lanzará "en cualquier rol que el equipo necesite", según sus propias declaraciones.

Trogrlic-Iverson es el tercer foráneo de la franquicia para el venidero reto de invierno, donde se une a los extranjeros Abdiel Saldaña y Claudio Custodio.