LVBP: Estas son las nuevas adquisiciones de Bravos de Margarita para la temporada 2025-26

Los Bravos de Margarita se han mantenido en movimiento en el mercado de traspasos de cara a la venidera temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los insulares vienen de protagonizar un interesante cambio con los Leones del Caracas, donde adquirieron al receptor Francisco Arcia.

Los orientales se quedaron cerca de alcanzar su primera corona en la pelota criollo, cuando cayeron en seis juegos en la pasada final ante Cardenales de Lara. El equipo no ha perdido tiempo en la actual temporada baja y fueron unos de los primeros equipos en confirmar a su manager para la próxima campaña con Henry Blanco, que viene de alzar el campeonato con los larenses.

Margarita será dirigido por uno de los estrategas más exitosos en las últimos tres zafras en el béisbol venezolano. Además de coronarse con los barquisimetanos, Blanco comenzará la venidera edición de la LVBP con una racha de tres finales disputadas como mandamás.

Refuerzos de Bravos de Margarita para la temporada 2025-26

Además de la presencia de Henry Blanco, Ricky Bones y Óscar Salazar serán parte de ese staff de entonadores que tendrán en la siguiente temporada. Los margariteños también tienen confirmados a dos caras conocidas entre sus importados: Claudio Custodio y el panameño Abdiel Saldaña.

A dos meses para la venidera edición de la pelota criolla, Bravos ya destaca entre sus nuevas adquisiciones a Henry Rodríguez (INF); Wilson García (INF) y William Casque (P) desde los Tiburones de La Guaira, y Francisco Arcia (C) procedente de los Leones del Caracas.

La franquicia de oriental llegará con grandes aspiraciones de pelear por su primer campeonato en la historia del béisbol venezolano.