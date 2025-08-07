LVBP

LVBP: Cardenales de Lara habría acordado contrato con otro brazo importado (+video)

Los "Pájaros Rojos" van con todo a defender su título en el venidero torneo 

Por Meridiano

Miércoles, 06 de agosto de 2025 a las 10:04 pm
FOTO: CORTESÍA
Los Cardenales de Lara no han parado de informar sobre las firmas de sus importados, desde el pasado 28 de julio, cuando anunciaron al primero y todo parece indicar, que hay un nuevo lanzador, que solamente espera su confirmación oficial por la organización larense.

Con la misión de defender el título obtenido en la zafra anterior, los "Crepusculares" ratificaron al cubano Rangel Ravelo. Además, sumaron al brazo Christian Cosby y de una fuente extraoficial se anunció que el pretendido Keone Kela, se quedará con los larenses.

Este lanzador sería el nuevo importado de los Cardenales:

Asimismo, hay una fuente que asegura que los "Pájaros Rojos" ya cerraron un nuevo contrato con otro pitcher foráneo, se trata del derecho Adrián De Horta, según señaló la periodista Georgeny Pérez.

De Horta es un versátil derecho de 30 años, que actualmente milita en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Tecolotes de los Dos Laredos y puede desempeñarse tanto como abridor, como relevistas.

Estás son las estadísticas de Adrián De Horta en la LMB:

  • J: 19
  • JI: 5
  • V: 0
  • P: 0
  • H: 38
  • C: 22
  • HR: 2
  • BB: 31
  • K: 47
  • IP: 40.1
  • EFEC: 4.69
  • WHIP: 1.71.

