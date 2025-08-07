LVBP: Balbino Fuenmayor y Oswaldo Arcia buscarán destronar a Carlos Rivero en poderoso renglón entre los activos (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) pinta, para ser un torneo histórico y tres peloteros que buscarán seguir sumando batazos de vuelta completa, son: Carlos Rivero, Balbino Fuenmayor y Oswaldo Arcia.

Estas tres figuras son los tres peloteros con más vuelacercas de por vida entre los activos y tanto "Balbineitor", como Arcia tienen la misión de descontar la diferencia con respecto al "Tsunami", quien les lleva una ventaja considerable.

Balbino Fuenmayor y Oswaldo Arcia van detrás de Carlos Rivero:

El infielder de los Tiburones de La Guaira, acumula 88 bambinazos desde su debut en la zafra 2011-2012, sin embargo, ha perdido tiempo de juego en las últimas campañas y eso podrían aprovecharlo, tanto el designado de Caribes como el de Leones, para arrebatarle ese liderato.

Hasta el momento, quien está más cerca es Balbino, derecho que suma 79 conexiones de cuatro esquinas, mientras que Arcia está un poco más lejos con 70 cuadrangulares en la LVBP.

Aunado a eso, estas tres figuras se pelearán por ser el próximo en unirse al selecto club de los jugadores con 100 o más vuelacercas de por vida en la pelota criolla, aunque probablemente no lo consigan en el venidero torneo.

Top 5 de peloteros activos con más bambinazos de por vida: