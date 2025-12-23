LVBP: Diego Velásquez es una de las claves del resurgir de Magallanes en las últimas jornadas

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes tienen un futuro brillante con sus prospectos, y parte de eso se está viendo en esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Uno de esos jóvenes peloteros que prometen dar mucho de qué hablar es Diego Velásquez, quien vive su segunda zafra con los filibusteros.

Velásquez y su aporte para Magallanes

Si bien el oriundo de Maracay no acumula muchos compromisos en la campaña, lo cierto del caso es que ha tomado un gran protagonismo en las últimas semanas. De hecho, actualmente tiene una racha de cuatro juegos con al menos un hit, algo que ha servido en el resurgir de una Nave que apunta alto con destino al Round Robin.

En días recientes, Diego Velásquez habló sobre lo importante que fue para él su desempeño en Ligas Menores con los Gigantes de San Francisco, organización que no ha parado de darle consejos para que aplique durante su estancia con Navegantes del Magallanes.

"Este año fue de bastante aprendizaje, porque tomé muchos turnos. La organización (Gigantes de San Francisco) me dijo que me mantuviera tranquilo en el plato, y pude lograr una racha histórica de conectar 320 hits en tres temporadas seguidas. Me siento muy orgulloso de lo que he logrado", señaló.

Números de Diego Velásquez en la temporada 2025-2026 de la LVBP