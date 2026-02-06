Reportan muerte de narcotraficante acusado de participar en el asesinato de exfutbolista Andrés Escobar

Suscríbete a nuestros canales

En las horas más recientes ha surgido una noticia proveniente de El Valle de México, donde reportan fue asesinado Santiago Gallón Henao, un narcotraficante colombiano, que figura en expedientes como investigado y vinculado al asesinato de Andrés Escobar, exfutbolista de la selección de Colombia.

Este último fue uno de los casos más reseñados en el país cafetero en los últimos 25 años por la conmoción que generó después del Mundial de 1994, en el que protagonizó un autogol con su selección, clave para la eliminación del equipo en la Copa del Mundo.

Justamente, con ese hecho se vio involucrado Gallón Henao, sobre quien ahora el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó de su asesinato a balazos.

¿A qué se dedicaba Santiago Gallón Henao actualmente?

Hay que apuntar Santiago residía en México desde 2019 y se dejaba conocer públicamente como ganadero, pese a que el pasado siempre fue involucrado con las actividades de Pablo Escobar.

"Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México", escribió en su cuenta de X (antes Twitter) el mandatario colombiano, quien apuntó que el hecho habría ocurrido el jueves, aunque existen otras versiones de haberse dado el miércoles.

Esto último fue mencionado a Reuters por una fuente de seguridad del gobierno estatal, quien además agregó que la víctima recibió al menos un disparo de bala.