Estos son los venezolanos activos con más cuadrangulares en la MLB

Eugenio Suárez buscará aumentar su registro de por vida en su regreso a Cincinnati 

Por

Neyken Vegas
Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 06:57 pm
Venezuela aporta peloteros con múltiples herramientas a las Grandes Ligas, incluyendo a bateadores con mucho poder y a continuación, repasaremos la lista de jugadores activos con más cuadrangulares de por vida en el mejor beisbol del mundo.

Solamente cuatro peloteros nativos del país han superado la barrera de los 300 vuelacercas y entre ese selecto grupo, se ubican dos que actualmente se encuentran jugando.

Eugenio Suárez es el máximo jonronero entre los peloteros venezolanos activos:

El líder entre los activos es un hombre que ha mostrado una fuerza constante en cada uno de los equipos en los que ha estado y de hecho, es el latinoamericano con más conexiones de cuatro esquinas en las últimas siete zafras con 227.

Evidentemente se trata de Eugenio Suárez, quien además ostenta el récord de más bambinazos en una campaña entre los criollos (49). 

Este es el top 5 de máximos jonroneros venezolanos activos en la MLB:

  1. Eugenio Suárez (325)
  2. Salvador Pérez (303)
  3. José Altuve (255)
  4. Ronald Acuña Jr. (186)
  5. Willson Contreras (172).

El líder histórico de cuadrangulares entre los peloteros venezolanos es Miguel Cabrera, quien desapareció 511 pelotas en su carrera y es el único que ha podido superar los 400 entre sus compatriotas.

