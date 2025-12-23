Protestan a las afueras de Venevisión para exigir la renuncia de Nina Sicilia

Suscríbete a nuestros canales

En la mañana de este 23 de diciembre de 2025, se suscitó un hecho irregular en las inmediaciones del canal Venevisión, cuando un grupo de protestantes llegaron con múltiples pancartas exigiendo la renuncia de la Gerente General del Miss Venezuela, Nina Sicilia.

Con gritos y una euforia que arropaba al canal de la colina, la gente también expresó su apoyo a Stephany Abasali y a otras candidatas que han hablado de la oscuridad que vivieron durante su paso por el máximo certamen.

El público aclama la salida de Nina Sicilia

En las pancartas rezaban mensajes como: "Nina Sicilia renuncia ¡YA!", "Nina Sicilia, fuera", "Apoyo a Stephany" y "Nina no representa a la mujer venezolana". Al tiempo, los manifestantes gritaban en unísono: "¡Fuera Nina!".

Hasta el momento, la directiva de la Organización Miss Venezuela no ha reaccionado ante el incómodo hecho y, la protagonista, tampoco ha ofrecido declaraciones públicas.

De inmediato, se generaron opiniones compartidas: "Dios mío ten piedad, quién los contrató", Si no hay respeto en la dirección... Nina Sicilia, cambia de función", "La gente no tiene nada que hacer", "Ay padre, se abrió un nuevo capítulo".

¿Por qué tanta rabia contra Nina?

Antes de finalizar el reinado de Stephany Abasali, las redes ya estaba ardiendo asegurando que, la relación entre la exreina de belleza y Nina no era la mejor. Posteriormente, fue la misma Abasali quien destapó su problema con la gerente.

Después de entregar su corona, la joven de 25 años confesó que, tuvo muchos inconvenientes con la Miss Venezuela Internacional 1985, al punto de no contar con su apoyo durante la concentración del Miss Universo.

La gota que derramó el vaso fue la decisión de la gerencia de no dejar que Stephany se despidiera como reina saliente, otra oleada de críticas hacia Sicilia, a la que se sumaron otras reinas de belleza quienes también sacaron a la luz sus conflictos con la organización.