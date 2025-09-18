Nina Sicilia presume sus dotes para hablar japonés ¡Belleza con inteligencia!

Suscríbete a nuestros canales

Se cumplieron 40 años de que Venezuela ganó la primera corona de Miss Internacional en Japón, de la mano de la modelo y empresaria Nina Sicilia. Con un vestido rojo, cabello recogido y enorme sonrisa, la criolla se llevó el título el 15 de septiembre en la ciudad de Tokio.

Una reina preparada

Recientemente la belleza realizó una entrevista en la que habló de su victoria. Recordó cómo llegó al certamen, la experiencia con sus compañeras y la labor que realizó en Japón, para coronarse.

Nina contó que jamás se sintió la más bella del grupo, pero siempre destacó por esa personalidad cálida y cercana con las personas.

En la concentración de 1985 la Miss Monagas y Miss Elegancia, realizó arepas, tocó piano y sorprendió con un discurso en japonés, que le dieron altos puntos con la organización.

Lo más sorprendente es que Nina aún tiene muy presente ese discurso, hablándolo 40 años después, con la misma fuerza y emoción que lo hizo en Tokio, siendo una joven candidata.

Entrega y respeto por Japón

Según Sicilia, el discurso en español era una auto presentación, destacando la cultura de respeto, puntualidad y amor por Japón, esperando que un día pudiese retribuirle el cariño que le dieron durante todo el certamen.

"Todas esas cosas sumaban puntos en el jurado y me llevaron a la corona”, indicó en la conversación.

Hoy la embajadora de la belleza internacional, lleva una vida feliz con su esposo, dos hijos, su madre de 94 años y siendo directora de la organización Miss Venezuela, junto a Harry Levy.