LaLiga: Sevilla es la última prueba de Xabi Alonso y el Real Madrid en el año

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid concluye el año 2025 enfrentando al Sevilla en un Santiago Bernabéu lleno de tensión. El técnico Xabi Alonso llega bajo un intenso escrutinio debido a la irregularidad del equipo (cinco victorias en once partidos) y al reciente mal desempeño en el campo.

Tras la derrota en casa ante el Celta (0-2) hace doce días y un agónico triunfo en Copa ante el Talavera (salvado por una atajada de Lunin en el descuento y un doblete de Kylian Mbappé), la continuidad del entrenador pende de un hilo; un mal resultado ante los sevillistas podría suponer su destitución inmediata.

Para este encuentro crucial, el Madrid recupera piezas clave. Courtois, Rüdiger, Asencio, Camavinga, Mendy y Alaba regresan a la convocatoria tras superar sus dolencias. No obstante, Alonso mantiene la duda de Fede Valverde (fiebre y golpe en el pie) y cuenta con seis ausencias confirmadas: los lesionados Trent, Carvajal y Militao; Brahim Díaz, quien se encuentra en la Copa África; y los sancionados Carreras y Endrick.

El reto histórico de Mbappé

El partido representa una oportunidad definitiva para que Kylian Mbappé supere a su ídolo, Cristiano Ronaldo. El francés suma actualmente 58 goles en 2025, situándose a solo uno de igualar el récord de 59 tantos en un año natural que el portugués estableció en 2013 con la camiseta blanca. Sin embargo, existe un matiz estadístico: Mbappé alcanzará esta cifra en su partido número 59 del año, mientras que CR7 logró su marca en 50 encuentros.

Un Sevilla en crisis busca la sorpresa

Por su parte, el Sevilla llega al Bernabéu inmerso en una profunda crisis institucional y económica que ha mermado su nivel deportivo. Bajo la dirección de Matías Almeyda, el conjunto hispalense lucha por alejarse de la zona de descenso, de la cual se encuentra a cinco puntos. Tras ser eliminados de la Copa del Rey por el Alavés, los sevillistas afrontan el duelo con estadísticas desalentadoras: no ganan en el estadio madridista desde 2008, acumulando diecisiete derrotas en sus últimas dieciocho visitas.

Almeyda recupera para su lista a Nyland, Kike Salas y Marcao, además de contar con Peque e Isaac Romero, quienes suplirán las bajas de Ejuke y Akor Adams (convocados para la Copa África). No obstante, el técnico no podrá disponer de los lesionados Rubén Vargas, César Azpilicueta y Tanguy Nianzou. Pese a los malos augurios, el equipo andaluz espera aprovechar la presión que rodea al Real Madrid para jugar sin complejos y cerrar el año con una alegría.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham: Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Suazo o Oso; Mendy, Agoumé; Alexis Sánchez, Peque; e Isaac Romero.

Árbitro: Alejandro Muñiz (Comité Gallego).

Estadio: Bernabéu.