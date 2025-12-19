Futbol Internacional

LaLiga: Xabi Alonso responde a los rumores de su salida del Real Madrid

El conjunto blanco tendrá un partido clave este fin de semana cuando reciba al Sevilla 

Viernes, 19 de diciembre de 2025
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró este viernes que, pese a la mala racha de su equipo, siente el respaldo del club y que “desde el presidente hasta los jugadores” trabajan todos “unidos” con un “esfuerzo incuestionable”.

“Desde el inicio, hemos tenido una conversación cercana, de confianza y de respeto. Sabiendo el proyecto y los objetivos que tenemos. Con exigencia máxima. Es un largo camino con momentos buenos y no tan buenos”, dijo Alonso en rueda de prensa previa al duelo contra el Sevilla.

Objetivo de Alonso 

“En el Real Madrid aspiramos a todo. El objetivo final sabemos cuál es. Y cómo queremos hacerlo es fundamental. estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores; el esfuerzo que estamos poniendo es incuestionable”, añadió.

Un Xabi Alonso que aseguró que está “bien” y “con ganas, energía y fuerza” a pesar de las críticas, a la vez que respondió, al ser preguntado sobre qué nota se daría en esta primera mitad de temporada, que “no” le “corresponde” a él hacerlo.

 

 

A qué hora juega el Real Madrid 

Para cerrar el año, el Real Madrid recibe a un Sevilla, en la decimoséptima fecha de LaLiga (Primera División del fútbol español), que suma 17 años sin ganar en el Bernabéu. Este partido está pautado para las 4:00 pm hora de Venezuela.

“Es el último partido del año. De un bloque exigente. Queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria e irnos con buena sensación para empezar 2026 con energía y optimismo para todos los frentes que vamos a tener. El Sevilla es un rival exigente, te demanda mucho, en los duelos uno contra uno y con el balón. Jugamos en casa y queremos que la gente disfrute”, aseguró Xabi sobre el equipo del argentino Matías Almeyda.

Sobre Vinicius

Alonso señaló que es “cuestión de partidos” que el brasileño Vinícius vuelva a marcar, tras 13 partidos sin lograrlo. “Es cuestión de partidos, de momentos. Ha estado muy cerca y no tengo duda de que va a llegar. Ojalá sea lo antes posible”, señaló.

Además, ponderó el estado de forma de Rodrygo Goes. “Ha sido muy buena noticia ver lo que nos ha aportado en estos dos partidos; el equilibrio que nos dan con y sin balón. Puede jugar en banda derecha, por el centro y por la izquierda, dependiendo de nuestras necesidades. Está en buen momento y me alegro por él, porque se lo merece”, declaró.

