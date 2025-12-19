Risas de Vinicius Jr. en el banquillo del Real Madrid ante Talavera: "Es motivo de despido"

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid no encuentra el camino firme y sigue generando en esta primera mitad de la temporada. Una muestra de ello se vio en la Copa del Rey, donde los merengues sufrieron para vencer (3x2) al Talavera, equipo de tercera división de España, en la jornada de este miércoles 17 de diciembre.

Luego de un triunfo bastante incómodo para los merengues, Vinicius Jr. volvió a protagonizar una polémica que no tiene nada que ver con su presentación en el campo. Después de que los blancos recibieran el segundo tanto de la noche, el delantero se cargó de risas en los tramos finales del compromiso, que no ha hecho gracia a los fanáticos de la Casa Blanca.

Durante una nueva edición de 'La Tribu' por Radio Marca, los tertulianos Pipi Estrada, Ricardo Reyes, Luz Monzón, Pablo Pinto, Ferran Martínez y Nacho Labarga analizaron el difícil momento que atraviesa el conjunto y aprovecharon la oportunidad para hacer mención al momento particular del atacante brasileño, quien se le había disfrutando del encuentro, pese al momento tenso que atravesaba su equipo.

La risa de Vinicius Jr. que enfurece al madridismo

El Real Madrid acumula una seguidilla de desafíos, donde le ha costado convencer y sumar victorias importantes, desempeño que ha perjudicado tanto en La Liga y en la UEFA Champions League. Además de eso, situaciones extradeportivas también han estado sobre la mesa y los rumores de una posible salida de Xabi Alonso son cada vez más fuertes. Aparte de la molestia, las reacciones de Vinicius es un signo de preocupación para los fans del conjunto blanco.

"Como Vinicius sea titular, el Bernabéu le va a penalizar. Como no se vaya de nadie... Es uno de las capitanes, no se puede reír como los otros chicos. Es una falta de respeto a todos. Impresentable, no tiene ninguna justificación. Eso es motivo de despido. Yo en junio a Vinicius le diría que cogiera las maletas", declaró Pipi Estrada en Radio Marca.

El tertuliano comentó que las risas es una falta de respeto a Xabi Alonso y podría tener los días contados gracias a esa actitudes. Cabe destacar que, el delantero ha tenido sus diferencia con el entrenador español desde que fue sustituido en el último 'Clásico' contra el Barcelona, el pasado 26 de octubre.