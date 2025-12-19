LVBP: Rougned Odor no para y se une a un selecto club de zurdos de poder

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes cayeron derrotados este jueves 18 de diciembre en Maracay, ante los Tigres de Aragua, por pizarra de 8-3. Con este resultado, Magallanes cayó desde el cuarto hasta el séptimo lugar en la volátil tabla de posiciones de la LVBP. Sin embargo, no todas fueron malas noticias para "La Nave".

Por tercer juego consecutivo, los dirigidos por Yadier Molina pudieron gozar del poderío ofensivo de un jugador que ha sido realmente una fuerza fantástica para los carabobeños: Rougned Odor. El toletero zurdo vive su mejor momento de la campaña, y ha sabido sostener a un lineup que ha presentado dificultades en sus últimos duelos.

En la parte alta del sexto episodio, Rougned Odor conectó un dantesco cuadrangular por todo el jardín derecho, que sirvió para igualar el encuentro a tres carreras en aquel momento. Además, con ese estacazo, "El Tipo" se metió en un muy exclusivo club de bateadores zurdos en la historia de nuestra liga.

Rougned Odor en un grupo histórico

Y es que, con su enorme batazo en Maracay ante los envíos de Darien Núñez, Rougned Odor se convirtió en apenas el bateador zurdo número 17 en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en tener al menos una temporada de 11 cuadrangulares y 30 carreras impulsadas.

En este listado, el oriundo de Maracaibo comparte con nombres como Oswaldo Arcia, Harold Castro, Luis Landaeta, Luis Jiménez o Luke Scott. Además, el toletero filibustero tendrá todavía seis juegos más para intentar mejorar todavía más sus números, y afianzarse definitivamente como un zurdo histórico de nuestra pelota.