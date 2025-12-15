El Real Madrid tendría decidido el sustituto de Xabi Alonso

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid pudo ganar su partido en la jornada 16 de LaLiga ante el Deportivo Alavés (1-2). Un partido en Mendizorroza que tenía en el foco a Xabi Alonso como técnico merengue y que una derrota habría ocasionado, casi seguro, su destitución del club.

Sin embargo, pese a la victoria apretada, la discusión sobre el estratega y su posición como líder de ese banquillo no ha cesado, sobre todo por la forma en la que se lograron los tres puntos, con más dudas que certezas.

En medio de todo, el debate sobre el sustituto merengue sigue abierto y en la institución ya tendrían definido el nombre del recambio. Al menos, así lo contó Josep Pedrerol en El Chiringuito.

"Tiene claro el sustituto y está en la casa", dijo el tertuliano del programa español, una referencia que pone el foco en dos personalidades del club, que estarían mejor posicionados para asumir la responsabilidad.

¿Quién sería el sustituto de Xabi Alonso en el Real Madrid?

Según las palabras de Pedrerol, la referencia apuntaría primero a Álvaro Arbeloa, quien actualmente dirige al Castilla y que tendría mucho respaldo del presidente de la entidad madridista, Florentino Pérez.

Y el exjugador del lateral izquierdo merengue es el primero en ser relacionado por su actividad más directa en los banquillos. Aunque, en el pasado también se haya puesto sobre la mesa Santiago Solari, otro hombre de la casa y que hoy es el director de fútbol de la institución.

"En el club hay muchas dudas sobre si tiene sentido aguantar a Xabi Alonso. El asunto es cuándo se va a tomar una decisión o si Xabi Alonso conseguirá revertir la situación. Jugando así, Xabi no sigue. El equipo está físicamente roto. Si hay un cambio, tiene que ser antes de la Supercopa", expresó Pedrerol.

Y agregó: "Hay una preocupación por el juego del Madrid, por el estado físico de los jugadores, por no saber a qué juega el Madrid... Preguntas a la gente a qué juega y nadie lo sabe. ¿Por qué todos los jugadores están físicamente peor? ¿Por qué no ha mejorado en nada? No hay sistema, ni fútbol bonito, ni jugadores colocados en su posición, ni contentos con la forma de trabajar de Xabi, ni empatía de él con algunos jugadores... Creo que la afición espera más".

Con todo lo anterior, las dudas sobre Xabi Alonso lejos de irse más bien estarían más vivas que nunca, más allá de los triunfos y enfocado el asunto en la forma en cómo el Real Madrid está sacando sus partidos.