Real Madrid se cansa de LaLiga y la RFEF por el Caso Negreira

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid es uno de los principales clubes afectados por el Caso Negreira. El equipo merengue no entiende la pasividad que ha mostrado LaLiga y la RFEF en el peor escándalo en la historia del fútbol español; un ejemplo claro fueron las preguntas realizadas a Joan Laporta mientras declaraba a la jueza.

El Caso Negreira es uno de los bochornos más grandes en el deporte español. El FC Barcelona tenía en nómina a Enríquez Negreira, el vicepresidente técnico de los árbitros según La Guardia Civil. Esta situación ha llevado ante el juzgado a varios ex presidente y Laporta, dirigente actual del club blaugrana.

El club blanco se siente cansado de la actitud que han mostrado las principales instituciones de fútbol con Joan Laporta en el juicio: "Su pasividad refleja el poco interés que tienen en llegar al fondo del asunto". Una situación que oscurece más el panorama del FC Barcelona y la transparencia de los entes del fútbol español.

¿Qué fue lo que molesto al Real Madrid de LaLiga y la RFEF?

Real Madrid tiene la idea que tanto LaLiga como la RFEF no les interesa resolver el Caso Negreira. Y un ejemplo fue el trato a Joan Laporta durante sus declaraciones ante la jueza. De hecho, fue considerado, tomando en cuenta que las instituciones también se ven afectadas.

Beatriz Seijo fue la abogada que RFEF envió a Barcelona, pero decidió no hacer ninguna pregunta al presidente del Barca. Por otra parte, Francisco Martínez representó a LaLiga y solo preguntó si el hijo de Enríquez Negreira acompañaba a los árbitros al Camp Nou.

Esa tibieza demuestra que no hay un interés real en resolver el asunto, tampoco de tener repercusiones a nivel de castigos. El Madrid por otra parte, no dejará de pelear por lo que considera un escándalo de proporciones históricas para el deporte español y para una competición que ha dominado Europa.