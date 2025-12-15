Fútbol Español

Real Madrid se cansa de LaLiga y la RFEF por el Caso Negreira

El equipo merengue está cansado de la pasividad que las principales instituciones de fútbol tienen con el Caso Negreira

Por

Jeferson Palacin
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 08:54 am
Real Madrid se cansa de LaLiga y la RFEF por el Caso Negreira
Joan Laporta - FC Barcelona - Luego de declarar por el Caso Negreira - Meridiano
Real Madrid es uno de los principales clubes afectados por el Caso Negreira. El equipo merengue no entiende la pasividad que ha mostrado LaLiga y la RFEF en el peor escándalo en la historia del fútbol español; un ejemplo claro fueron las preguntas realizadas a Joan Laporta mientras declaraba a la jueza.

El Caso Negreira es uno de los bochornos más grandes en el deporte español. El FC Barcelona tenía en nómina a Enríquez Negreira, el vicepresidente técnico de los árbitros según La Guardia Civil. Esta situación ha llevado ante el juzgado a varios ex presidente y Laporta, dirigente actual del club blaugrana.

El club blanco se siente cansado de la actitud que han mostrado las principales instituciones de fútbol con Joan Laporta en el juicio: "Su pasividad refleja el poco interés que tienen en llegar al fondo del asunto". Una situación que oscurece más el panorama del FC Barcelona y la transparencia de los entes del fútbol español.

¿Qué fue lo que molesto al Real Madrid de LaLiga y la RFEF?

Real Madrid tiene la idea que tanto LaLiga como la RFEF no les interesa resolver el Caso Negreira. Y un ejemplo fue el trato a Joan Laporta durante sus declaraciones ante la jueza. De hecho, fue considerado, tomando en cuenta que las instituciones también se ven afectadas.

Beatriz Seijo fue la abogada que RFEF envió a Barcelona, pero decidió no hacer ninguna pregunta al presidente del Barca. Por otra parte, Francisco Martínez representó a LaLiga y solo preguntó si el hijo de Enríquez Negreira acompañaba a los árbitros al Camp Nou.

Esa tibieza demuestra que no hay un interés real en resolver el asunto, tampoco de tener repercusiones a nivel de castigos. El Madrid por otra parte, no dejará de pelear por lo que considera un escándalo de proporciones históricas para el deporte español y para una competición que ha dominado Europa.

Lunes 15 de Diciembre de 2025
