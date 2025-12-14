¿Último 11 de Xabi Alonso? Así saldrá el Real Madrid para enfrentar al Alavés

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid afronta la jornada 16 de LaLiga de España ante el Deportivo Alavés con mucho ruido alrededor del equipo. Lo primero sobre la imagen del entrenador Xabi Alonso, que estaría en la cuerda floja si cae en este partido, según el diario MARCA.

Pese a lo anterior, el técnico ya dio a conocer su alineación titular para el compromiso en Mendizorrotza, con sorpresas en su elección. La más peculiar con la entrada al equipo de Victor Valdepenas, quien jugará de entrada en el lateral izquierdo y será el debut del canterano con el primer equipo.

El resto no hay sorpresa con Thibaut Courtois en el arco ni el resto de la defensa, hoy conformada por Antonio Rudiger, Raúl Asencio y Federico Valverde. El mediocampo estará protagonizado por Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Arda Guler.

Por su parte, el técnico ha sorprendido en darle todo el frente del ataque a un tridente poco usado en la campaña, ocupado por Rodrygo, Vinicius y Kylian Mbappé.

Once del Alavés para medirse al Real Madrid

Del otro lado estará el cuadro azulón sabiendo que puede asestar un golpe contundente a los merengues y que puede ocasionar movimientos en el propio banquillo madridista.

De locales, ante su gente en Mendizorrotza, el Deportivo Alavés no querrá regalar nada en el compromiso, sobre todo, sabiendo que se juega la comodidad en la tabla de posiciones, en la que hoy tiene 18 puntos y ocupa la casilla 12 del torneo.

Alineación de Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez, Dennis Suárez; Calebe, Rebbach y Lucas Boyé.