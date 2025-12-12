Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona es uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol. Los catalanes han logrado impactar al mundo gracias a su desempeño y su domino en el deporte a lo largo de los últimos 20 años. Sin embargo, ¿Qué pasaría sí... el Barca es culpable del Caso Negreira?

Joan Laporta hoy se presentó para declarar ante el juzgado por el Caso Negreira. Este evento escribe un nuevo capítulo en una historia que se está investigando desde 2023 por presunto delitos de corrupción deportiva y administración desleal; con al menos tres presidentes más involucrados en el caso.

El Caso Negreira está directamente relacionado con la época más dorada en la historia del Barcelona. Los blaugranas ganaron desde 2001 hasta 2018 un total de 33 títulos, con 23 de ellos a nivel nacional, mostrando un dominio absoluto: 9 Ligas, 6 Copas del Rey y 8 Supercopas de España.

¿Qué pasaría si... el Barcelona es culpable del Caso Negreira?

El Caso Negreira es uno de los periodos más oscuros del deporte en España. Varios presidentes blaugranas pagaron un monto superior a 7.3 millones de euros según la Agencia Tributaria a José María Enríquez Negreira. Esta situación traería graves consecuencias de ser culpables.

Consecuencias deportivas: A nivel nacional la RFEF y LaLiga no pueden retirar títulos ni aplicar descensos por prescripción de los hechos. Sin embargo, la UEFA si podría sancionar de manera ejemplar al club; desde multas, restricciones competitivas o exclusión temporal del torneo.

Impacto institucional y económico: Una condena dañaría la imagen deportiva y global del Barca, afectando su marca, sus ingresos y la estructura directiva. El club podría enfrentar sanciones económicas y demandas de terceros por verse afectados en temas de patrocinios a nivel mundial.

Repercusiones legales y sociales: Los delitos investigados contemplan penas de prisión para directivos implicados. Sin embargo, lo más fuerte sería la mancha que tendría el club a nivel social, pasar de 'Més que un club' a hacer trampas deportivas; será inolvidable para sus rivales.

¿Cómo afecta el Caso Negreira al Fútbol español?

El Caso Negreira afectaría directamente a la manera de impartir justicia en el fútbol español. Obligaría a replantear el modelo arbitral y disciplinario en España, señalado por permitir que un caso así solo tenga recorrido penal, pero casi ningún recorrido deportivo.