Champions League: FC Barcelona perdió más que puntos en Londres

El FC Barcelona está en una situación complicada en la clasificación de la UEFA Champions League. La derrota 3-0 contra el Chelsea en Londres lo dejó en el puesto #15 de la liguilla; pero se puede complicar más si se dan ciertos resultados en la jornada de este miércoles.

Barca a falta de tres fechas para terminar la primera fase de la Champions tiene solo 7 puntos y ocupa el lugar #15 de la clasificación. Si Atlético de Madrid, Mónaco y Atalanta ganan sus encuentros bajarían mucho más a los blaugranas en la tabla de posiciones.

A pesar de la presión que pueda tener el equipo de Hansi Flick. No parece que se les vaya a complicar su lugar en los 8vos de Final o 16avos de Final; le quedan dos de tres juegos en casa, contra rivales accesibles: Eintracht Frankfurt (local), Slavia Praga (visitante) y Copenhague (casa).

FC Barcelona sin buenos resultados contra los grandes de Europa

El FC Barcelona no ha logrado ganar sus tres duelos más importantes en lo que va de temporada 2025-26. Contra PSG, Real Madrid y Chelsea mostró los mismo problemas y evidenció un mal que le está afectando contra los grandes equipos de Europa.

En los tres encuentros no tuvo ideas claras con la pelota, incapaz de sostener la intensidad, superado en ganas y con claras dificultades para defender. Perdieron duelos individuales por una falta de disciplina táctica que descompensa la mitad de la cancha ya la salida del balón.

Lamine Yamal desparecido en los tres juegos más importantes para el Barcelona

Lamine Yamal no pasa por su mejor momento cuando de equipos grandes de Europa se trata. Ha fallado contra PSG, Real Madrid y Chelsea... en parte porque Nuno Mendes, Álvaro Carreras y Marc Cucurella lo guardaron en su bolsillo. Literalmente lo anularon con un gran rendimiento táctico y mucha fuerza para desequilibrarlo.