Ronald Araujo incrementa su historia en esta lista del FC Barcelona en Champions

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona está viviendo una verdadera pesadilla en Stamford Bridge en su visita al Chelsea en la quinta jornada de la Champions League. Esta es una competición que siempre ha sido un escenario donde la exigencia competitiva puede llevar a jugadores a ir al límite o ver decisiones arbitrales determinantes.

En el compromiso de este martes 25 de noviembre entre españoles e ingleses, todos estos componentes se han unido. El defensor uruguayo, Ronald Araujo, es el protagonista del momento tras ser expulsado por doble amarilla en el minuto 44.

Por lo tanto, la lista de futbolistas azulgranas expulsados en el primer tiempo de un duelo de UEFA Champions League vuelve a ser tema de debate no solo entre sus fanáticos, sino en los miles de seguidores que siguen apasionadamente la mejor competición a nivel de clubes.

Ronald Araújo – FC Barcelona

La expulsión de Araújo frente al conjunto londinense lo coloca nuevamente en un registro que ningún defensor desea encabezar. El uruguayo ya había visto la tarjeta roja directa en 2024 durante otro encuentro de Champions, un golpe que en su momento desató críticas y dejó al equipo en inferioridad numérica en uno de los tramos más sensibles del torneo.

Su reciente exclusión lo convierte en el único jugador del club con dos expulsiones tempranas en distintas ediciones del torneo europeo. El repaso histórico demuestra que estos episodios son excepcionales, pero significativos, que han marcado un antes y un después en el Barcelona.

Según MisterChip, en 1998, Pep Guardiola fue el primero en vivir una situación similar, cuando recibió doble amarilla durante la etapa inicial de un encuentro europeo. Años más tarde, en 2017, Gerard Piqué repetiría ese destino al ser expulsado también por doble amonestación, un hecho que sorprendió por su habitual liderazgo sobre el campo.

La temporada 2024 agregó dos nombres más a la lista: Ronald Araújo, con roja directa, y Eric García, expulsado en otro duelo de alta tensión. Luego, en 2025, el joven Pau Cubarsí protagonizó un momento inesperado al ver la roja directa durante el primer tiempo.

Finalmente, con estos antecedentes, el FC Barcelona acumula ya seis expulsiones en la etapa inicial de un partido de Champions League. Esta situación se tendrá que trabajar con cada uno de los defensas que conforman la plantilla actual y los futbolistas que lleguen en el futuro.