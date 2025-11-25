Champions League: Estevao Willian firmó este golazo a Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Nuevo mazazo para el FC Barcelona en su visita a Stamford Bridge, en el partido ante Chelsea por la Champions League. El encargado de poner las cosas difíciles para los culés tiene nombre y apellido: Estêvão Willian.

El delantero del conjunto londinense anotó su diana al minuto 55' de partido después de una gran maniobra desde la zona derecha del ataque y que finalizó con un zapatazo indetenible por el guardameta Joan García.

Este tanto vino a ser el segundo que reciben en el partido los dirigidos por Hansi Flick, después del gol en propia puerta ocurrido en el primer tiempo por Jules Koundé (27').

Barcelona con urgencias de sumar en Champions League

El resultado para los azulgranas aumenta las urgencias de sumar puntos, sobre todo, por el objetivo de avanzar tranquilamente de ronda. En ese contexto, hay que explicar que los de Flick asumieron el partido con Chelsea en la casilla 11 de la tabla general, lugar que no les da acceso directo a los octavos de final.

En esta casilla los culés solo asegurarían su participación en el play-offs del nuevo formato, que enfrentará a equipos desde el noveno lugar hasta el 24, para definir los otro ocho equipos que avancen.

Para Barcelona en Champions League aún quedan jornadas para intentar meterse en el pelotón de los ocho, con duelos pendientes ante Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Copenhague.