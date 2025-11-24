¡Duelo de gigantes! El Barcelona vuelve a Stamford Bridge en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

La quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League se viste de gala este martes 25 de noviembre con un enfrentamiento de alto calibre entre el Chelsea vs FC Barcelona en Stamford Bridge.

El partido, considerado como un clásico moderno del fútbol continental, será una batalla directa por posicionarse en los puestos que otorgan un pase directo a los octavos de final.

De acuerdo al calendario, este choque de titanes arrancará a las 4:00 PM (hora de Venezuela).

La tabla no miente

Ambos gigantes llegan a esta cita en una situación de máxima igualdad. Tanto el Chelsea como el Barcelona comparten la misma cantidad de puntos en la tabla general de la fase de liga: siete unidades cada uno, con un récord de dos victorias, un empate y una derrota.

Es importante mencionar, que los dirigidos por el alemán Hansi Flick llegan a Londres con el ánimo por las nubes tras su reciente exhibición en LaLiga. Golearon por 4-0 frente al Athletic Club en su regreso al Camp Nou y recortaron la distancia con el Real Madrid, líder con solo un punto de ventaja.

A pesar de haber tropezado en varias ocasiones, el conjunto catalán espera que con el regreso de figuras como Raphinha o Joan García, puedan superar a los ingleses de visitante.

El Chelsea no quiere ceder

Los "Blues", por su parte, mantienen un paso firme tanto en su liga doméstica como en Europa. Este fin de semana ganaron por 2-0 al Burnley en la Premier League.

Actualmente, el equipo inglés marcha segundo con 23 puntos (superado por el Arsenal), lo que subraya el buen momento de forma y la solidez defensiva que están demostrando bajo la dirección técnica de Enzo Maresca.

El choque en Stamford Bridge será un termómetro para medir las ambiciones reales de ambos equipos en esta temporada europea.