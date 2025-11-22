El Liverpool pasó de campeón a vivir una pesadilla en la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El Liverpool FC está inmerso en una crisis profunda que nadie esperaba tras su gloriosa temporada anterior. Lo que debía ser un inicio de campaña para consolidar su hegemonía en la Premier League se ha convertido en una auténtica pesadilla para el equipo, la directiva y su afición.

La derrota más reciente, un doloroso 3-0 en casa ante el Nottingham Forest, ha sido un nuevo golpe de realidad que expone las flaquezas del conjunto "red".

Con este resultado, el Liverpool se queda en la onceava posición, sumando apenas 18 puntos en 12 partidos disputados, una cifra que lo aleja significativamente de los puestos de cabeza y, lo que es más grave, de la zona de clasificación a competiciones europeas.

Contraste inexplicable

El contraste entre la temporada pasada y la actual es, sin duda, el factor más preocupante. Los "reds" se alzaron como campeón de la Premier League en la campaña anterior con una autoridad impresionante, terminando con una diferencia de 10 puntos sobre su más cercano perseguidor.

Ahora, el equipo ha perdido la solidez defensiva y la chispa ofensiva que lo caracterizaban. La transición de la cima del fútbol inglés a la mitad de la tabla en tan poco tiempo ha generado un ambiente de frustración y cuestionamiento en Anfield.

Slot no encuentra el rumbo

El entrenador Arne Slot, quien asumió el reto tras la salida de Jürgen Klopp, se encuentra bajo una presión inmensa. El técnico neerlandés no ha logrado encontrar la fórmula para estabilizar al equipo ni para implementar un estilo de juego consistente que le permita retomar la senda de la victoria.

La preocupación se intensifica en la directiva debido a la enorme inversión realizada durante el mercado de verano. El club abrió la chequera como nunca antes, superando los 400 millones de euros en fichajes de alto perfil.

Este gasto histórico, que buscaba mantener al equipo en la élite, no se ha visto reflejado en el rendimiento de los nuevos jugadores ni en los resultados globales. La directiva exige un retorno inmediato a esta inversión sin precedentes.

El gran reto

El Liverpool se enfrenta ahora a un desafío mayúsculo Con la liga ya avanzada, cada derrota reduce drásticamente las posibilidades de pelear por el título.

El cuerpo técnico debe encontrar soluciones rápidas en la táctica y en la moral del equipo para justificar la confianza de la directiva y devolver la esperanza a una afición que sueña con ver de nuevo a su equipo dominando la competición.