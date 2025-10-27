Triple caída de Chelsea, Liverpool y Manchester City en la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

La última jornada de la Premier League ha dejado un resultado asombroso y estadísticamente raro: los tres gigantes del fútbol inglés, Chelsea, Liverpool y Manchester City, sufrieron derrotas simultáneas.

Esta coincidencia no es solo un tropiezo, es un evento que no se veía en el máximo circuito inglés desde hace casi nueve años. La triple caída de estos pesos pesados ha sacudido la tabla de posiciones y la narrativa de la temporada.

La última vez: un viaje a la temporada 2015-16

La última vez que el trío de potencias perdió en la misma jornada fue en la Jornada 15 de la temporada 2015-16, específicamente durante el fin de semana del 5 y 6 de diciembre de 2015.

Esa temporada, recordada por el épico título del Leicester City, ya mostraba una Premier League impredecible. Los resultados de esa jornada fueron particularmente impactantes para estos equipos:

Chelsea: Perdió su partido (en aquel momento, el equipo estaba en una crisis que llevaría al despido de José Mourinho).

Liverpool: Sufrió una derrota en su respectivo encuentro.

Manchester City: También cayó derrotado, sumándose a la racha de sorpresas.



La repetición de este escenario subraya la extrema competitividad de la Premier League y ofrece un contenido de alto valor para las búsquedas.

El impacto en la lucha por el título

Esta inusual conjunción de derrotas tiene implicaciones inmediatas en la lucha por la cima. Mientras los tres favoritos se resbalan, se abre una ventana de oportunidad para otros contendientes.

¿Quién ganó a cada equipo? El Chelsea cayó 2-1 ante el Sunderland; el Liverpool perdió 3-2 contra el Brentford; y el Manchester City fue sorprendido 1-0 por el Aston Villa.

La derrota conjunta no solo es una curiosidad estadística, sino un recordatorio de que en la liga más competitiva del mundo, nadie tiene la victoria garantizada. La Premier League sigue siendo la liga de las sorpresas.