'Cholo' Simeone enloquece y explota tras la derrota del Atlético ante Liverpool

El Liverpool se impuso este miércoles por la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid en Anfield Road por un marcador de tres goles por dos.

Pese a que Andrew Robertson y Mohamed Salah pusieron los dos primeros goles de los de Merseyside en los primeros minutos, Marcos Llorente logró empatar con un doblete. Afortunadamente para los dueños de casa, un cabezazo de Virgil Van Dijk en el descuento hizo que se llevasen la victoria.

Este momento llenó de furia a Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, quien se enfrentó con los aficionados del Liverpool, quienes gritaban el gol de manera efusiva. Algunos, incluso, se lo gritaron en la cara.

El equipo de seguridad del estadio trató de contenerlo para evitar que este se fuese a los puños con el público presente en Anfield. Obviamente, el árbitro le enseñó la tarjeta roja tras el incidente.

'Cholo' Simeone no solo se lleva una derrota de su visita a Merseyside, sino que, además, no podrá dirigir a su equipo en los siguientes compromisos de Liga de Campeones. Se espera la sanción disciplinaria en las próximas horas.