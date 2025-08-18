Atlético de Madrid decepciona en su arranque de temporada

Suscríbete a nuestros canales

El Atlético de Madrid arrancó la temporada 2025-26 con un tropiezo un tanto doloroso. Más allá de lo que observó en el esquema de juego, el equipo metropolitano perdió su primer encuentro debut de curso por primera vez bajo las órdenes de Simeone.

Cabe destacar que, hace más de una década que la afición de los metropolitanos no cocían la derrota en el estreno de temporada. Su último reverso en la primera jornada de la competición fue en el 2009 frente al Málaga (3-0), cuando estaban bajo el mando de Abel Resino.

Por su parte, el Espanyol disfrutó su victoria frente al Atlético de Madrid, á quien no habían podido ganarles en LaLiga desde mayo 2019 (3-0), terminando con una sequía de derrotas arrolladora ante los rojiblancos en el torneo liguero (8P 5E 3D) desde 1986 (11P 4E 7D).

En el campo de juego el Atlético de Madrid mostró debilidad y el Espanyol supo aprovechar. Algo que preocupa a la directiva metropolitana es que las sensaciones que se vieron fueron similares a las de muchos encuentros de la pasada temporada. Aunque hubo cambio de nombres, no se vio un cambio de juego.

Diego Simeone

Simeone, tras finalizar el encuentro expresó “ Este resultado nos duele, pero nos va a ayudar a mejorar y a crecer”.