Yangel Herrera y Girona tendrán refuerzo proveniente del Atlético de Madrid

El mercado de fichajes sigue dando de qué hablar. Ahora, el equipo que tocó la mesa es el Girona, donde milita el venezolano Yangel Herrera y es uno de los referentes.

Lo cierto es que el cuadro catalán tendría avanzada la incorporación de un futbolista defensivo, que llegará al club tras cerrar su etapa en el Atlético de Madrid. Se trata de Axel Witsel, quien se sumaría como agente libre tras finalizar su contrato con los colchoneros.

Los detalles compartidos en la prensa española dan cuenta a que el veterano futbolista de 36 años de edad firmaría por un periodo de dos temporadas.

La información, en principio fue puesta en escena desde Bélgica por Sacha Tavolieri y luego confirmada por una serie de diarios catalanes, como el propio Mundo Deportivo.

Axel Witsel acompañante de Yangel Herrera

El belga llega para ser una apuesta interesante en el equipo 'gironis', en una demarcación en la que tendría como socio al mediocampista de la Vinotinto.

La decisión de Witsel habría estado siempre atada a continuar jugando en LaLiga, en lo que se argumenta por motivos familiares.Incluso, en el camino se cuenta que dejó pasar ofertas de conjuntos como Udinese, después de saberse el interés del cuadro de Montivili.

La incorporación del jugador no es un movimiento menor, tomando en cuenta la experiencia que trae consigo el futbolista, con un saldo de más de 130 partidos con su selección y haber representado a equipos como Benfica, Borussia Dortmund y el mencionado Atlético de Madrid.

Además, esta llegada se añade a la que ya cerró Girona con Thomas Lemar, quien también fue su compañero en el Atlético y que podría apuntar a un mediocampo junto a Yangel Herrera.