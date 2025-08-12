Rumor sobre Yordan Osorio y su ida a España causa revuelo en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de pases en el fútbol venezolano ha causado muchas sorpresas por las incorporaciones que reforzarán a equipos criollos. Nombres como Yonathan Del Valle (Carabobo), Yohandry Orozco (Carabobo), Adalberto Peñaranda (Deportivo Táchira) y Darwin Machís (UCV) han puesto nuevamente el foco sobre el certamen.

En esa lista también apareció un referente en la Vinotinto, que viene de competir en el balompié italiano con el Parma. Se trata de Yordan Osorio, quien en las horas más recientes protagonizó un rumor que dio la vuelta en redes sociales venezolanas.

Sobre el zaguero el periodista Mario Sánchez había venido informando que tenía todo acordado para sumarse al Deportivo La Guaira, antes de que se diera rienda suelta al ruido de un supuesto acuerdo con el Celta de Vigo de España, compartido en X desde la cuenta @Javicrb0.

Sin embargo, el mismo comunicador se encargó de desmentir esta información, al tiempo que aseguró que el central vinotinto jugará en el equipo criollo. "Esto es FAKE. Yordan Osorio tiene todo acordado con el Deportivo La Guaira para ser su nuevo refuerzo. Mañana debe llegar a Venezuela", escribió Sánchez.

En plan de Yordan Osorio en Venezuela

La llegada del defensor al Futve ha sorprendido a propios y extraños, después de competir en los gramados italianos y dejar muy buenas presentaciones en ese país. En principio, se esperaba que el jugador continuara en Europa, por lo que el asombro tomó lugar cuando se supo a La Guaira como su destino.

Este movimiento tendría una explicación en el futbolista, según lo apuntado por el mismo Mario Sánchez, quien explicó que las razones que aceleraron su regreso a Venezuela están atadas a la serie de lesiones que sufrió en el último año.

"El tema de la lesión y es un contrato hasta diciembre para agarrar ritmo en Venezuela. En otros lados no lo van a esperar", expresó el periodista, en referencia a que el vinotinto quiere recuperar su mejor nivel para pensar en una disputa en otros clubes.

Ese mismo rodaje que desea Yordan Osorio también está enfocado en la selección nacional, en la que ha perdido su puesto ante la regularidad de la dupla Nahuel Ferraresi y Wilker Ángel.