¡Otro vinotinto! Adalberto Peñaranda llega a acuerdo con este equipo del FUTVE

La Liga FUTVE ha experimentado recientemente distintas incorporaciones estelares de varios jugadores que han pasado por la selección nacional de Venezuela, tal como ha ocurrido con clubes como Carabobo FC, Deportivo La Guaira y Deportivo Táchira.

Fichajes como el de Andrés Ponce por Academia Puerto Cabello, Yonathan Del Valle y Yohandry Orozco por los granates, Carlos Faya y Yordan Osorio por los naranjas, Darwin Machís por UCV y Luis 'Cariaco' González por 'El Carrusel Aurinegro'.

Ahora, surge un nuevo bombazo en el mercado de fichajes del fútbol profesional venezolano, siendo este el de Adalberto Peñaranda, quien se incorporará a Deportivo Táchira en las próximas horas.

El delantero merideño formó parte de Atlético Bucaramanga de Colombia, equipo donde no permaneció, regresando a un Sarajevo de Bosnia que rescindió su contrato. Ahora, firma como agente libre por el elenco aurinegro.

Peñaranda visitó este sábado el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal, donde el equipo dirigido por Edgar Pérez Greco juega frente a Anzoátegui por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga FUTVE.

Busca redención

Hace unos años, el atacante formó parte de la selección venezolana que disputó la Copa América de 2016, teniendo una actuación destacada. Posteriormente, fue subcampeón del mundo Sub-20 con 'La Vinotinto'.

A partir de ahí, tuvo un declive en su carrera, pasando por países como Bélgica, Bulgaria, Portugal y Bosnia. Rafael Dudamel lo tomó en cuenta en Atlético Bucaramanga, aunque no dio buenas sensaciones. Ahora, busca relanzar su carrera con 28 años.