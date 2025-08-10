Fútbol Venezolano

¡Otro vinotinto! Adalberto Peñaranda llega a acuerdo con este equipo del FUTVE

El delantero merideño regresa al fútbol profesional venezolano tras su paso por Colombia

Por Stefano Malavé Macri
Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 08:52 pm
Adalberto Peñaranda con la Vinotinto
Suscríbete a nuestros canales

La Liga FUTVE ha experimentado recientemente distintas incorporaciones estelares de varios jugadores que han pasado por la selección nacional de Venezuela, tal como ha ocurrido con clubes como Carabobo FC, Deportivo La Guaira y Deportivo Táchira.

NOTAS RELACIONADAS

Fichajes como el de Andrés Ponce por Academia Puerto Cabello, Yonathan Del Valle y Yohandry Orozco por los granates, Carlos Faya y Yordan Osorio por los naranjas, Darwin Machís por UCV y Luis 'Cariaco' González por 'El Carrusel Aurinegro'.

Ahora, surge un nuevo bombazo en el mercado de fichajes del fútbol profesional venezolano, siendo este el de Adalberto Peñaranda, quien se incorporará a Deportivo Táchira en las próximas horas.

El delantero merideño formó parte de Atlético Bucaramanga de Colombia, equipo donde no permaneció, regresando a un Sarajevo de Bosnia que rescindió su contrato. Ahora, firma como agente libre por el elenco aurinegro.

Peñaranda visitó este sábado el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal, donde el equipo dirigido por Edgar Pérez Greco juega frente a Anzoátegui por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga FUTVE.

Busca redención

Hace unos años, el atacante formó parte de la selección venezolana que disputó la Copa América de 2016, teniendo una actuación destacada. Posteriormente, fue subcampeón del mundo Sub-20 con 'La Vinotinto'.

A partir de ahí, tuvo un declive en su carrera, pasando por países como Bélgica, Bulgaria, Portugal y Bosnia. Rafael Dudamel lo tomó en cuenta en Atlético Bucaramanga, aunque no dio buenas sensaciones. Ahora, busca relanzar su carrera con 28 años.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Mariano Rivera Yasiel Puig
Sabado 09 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol Venezolano