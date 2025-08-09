Barcelona recibe a Como por la fiesta del Joan Gamper (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

Como es costumbre antes de comenzar cada temporada, el FC Barcelona celebra el Trofeo Joan Gamper, un duelo amistoso cuyo ganador se lleva el título en homenaje al fundador del club catalán. En esta ocasión, el oponente será el Como.

Por tercera edición consecutiva, este partido no se disputará en el Spotify Camp Nou, en vista de que este aún no ha recibido la licencia para albergar partidos durante su proceso de remodelación, iniciado en verano de 2022.

La escuadra catalana buscará redimirse en el Estadi Johan Cruyff de aquella derrota del pasado año contra el Mónaco y volver a levantar su trofeo. Los lombardos, por su parte, quieren ser el segundo equipo italiano en ganar un Gamper, luego de que Juventus lo hiciera en 2005 y la Sampdoria en 2012.

Por otra parte, Cesc Fàbregas, quien se formó futbolísticamente en el Barcelona y militó con el equipo azulgrana en categorías inferiores y en el primer equipo entre 2011 y 2014, volverá a su antigua casa, ahora como entrenador del Como.

Datos del partido

Fecha: Domingo 10 de agosto de 2025.

Domingo 10 de agosto de 2025. Hora: 15:00 (GMT-4, Caracas), 21:00 (CEST, Barcelona).

15:00 (GMT-4, Caracas), 21:00 (CEST, Barcelona). Estadio: Estadi Johan Cruyff - Barcelona, España.

Estadi Johan Cruyff - Barcelona, España. ¿Dónde ver?: TV3 (España), Barça One (YOUTUBE - Resto del mundo)

Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Pedri González, Pablo Páez Gaviria 'Gavi'; Lamine Yamal, Marcus Rashford, Raphinha. DT: HANS-DIETER FLICK (ALEMANIA).

Como 1907: Jean Butez; Marc Oliver Kempf, Ignace Van der Brempt, Sergi Roberto, Álex Valle; Lucas Da Cunha, Máximo Perrone, Nico Paz; Nicolas Kühn, Assane Diao, Anastasios Douvikas. DT: FRANCESC FÀBREGAS SOLER (ESPAÑA).