Pedri deja ver su admiración por este jugador del Real Madrid

A principios de esta semana, el centrocampista del FC Barcelona, Pedri, fue confirmado como uno de los nominados al Balón de Oro 2025. El jugador de 22 años tuvo una temporada estelar con el club catalán, ayudándolos a ganar el triplete nacional, además de contribuir a que España alcanzara la final de la Liga de Naciones de la UEFA.

Tras esto, Pedri ha hablado con France Football (vía MD), organizadores del Balón de Oro. Durante la entrevista, reveló que tiene esperanzas de ganar el premio, tras ver a su compatriota Rodri Hernández ganarlo el año pasado.

“El Balón de Oro suele ser ganado por delanteros, pero el premio de Rodri demuestra que el papel de los centrocampistas debe valorarse más. ¿Por qué no puedo soñar con ganarlo algún día? Pero no soy yo quien decide quién es el mejor. Hay personas más cualificadas para juzgar, sobre todo quienes votan los premios individuales”, detalló el jugador del Barca.

“Trabajé duro la temporada pasada y creo que rendí a un muy buen nivel. A nivel colectivo, las cosas también fueron muy bien. A nivel personal, me sentí muy cómodo y encontré la consistencia que buscaba la temporada pasada. El entrenador depositó su confianza en mí, lo cual es fundamental para que pueda darlo todo”, indicó el jugador culé.

Satisfecho con la dinámica del Barcelona

Pedri también habló sobre la vida en el FC Barcelona. Explicó por qué tuvieron tanto éxito la temporada pasada y ofreció una perspectiva del estilo de gestión de Hansi Flick.

“Logramos reconstruirnos. Formamos un nuevo grupo, nos conocimos mejor y han surgido jóvenes talentos capaces de marcar la diferencia. Hoy formamos un gran equipo. Estoy convencido de que alcanzaremos un nivel increíble”, resaltó el mediocentro.

Estos jóvenes jugadores llegaron al FC Barcelona siendo niños y llevan la filosofía del club en su interior. Aquí, el estilo de juego se inculca desde pequeños y es muy similar al del primer equipo. Esta mezcla generacional está funcionando muy bien. Y tener un entrenador que cree plenamente en mí me ayuda a mantener la calma y a disfrutar de mi vida como jugador. Desde fuera, Hansi Flick puede parecer serio, pero en realidad es como un padre para nosotros, siempre atento a nuestras necesidades.

Durante la entrevista, Pedri también habló con entusiasmo del dúo del Real Madrid Kylian Mbappé y Jude Bellingham, este último ha sido comparado regularmente con el mediocampista del Barcelona por los usuarios de las redes sociales.

“El Real Madrid tiene muchos jugadores muy buenos. Cuando Kylian Mbappé tiene el balón y está en un mano a mano, es muy difícil detenerlo. Y Jude Bellingham es realmente increíble. Combina fuerza física con habilidad técnica, lo que hace que enfrentarse a él sea extremadamente difícil”, culminó Pedri.