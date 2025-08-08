Figuras del Barcelona con pie y medio fuera del equipo (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona está a la vuelta de la esquina de comenzar la temporada 2025-26. Los blaugranas estarán viendo acción durante el fin de semana para definir el Trofeo Joan Gamper frente al Como, el próximo domingo 10 de agosto.

Para ello, los blaugranas podrían estar apurando la salida de dos de sus principales estrellas. Marc-André ter Stegen e Iñigo Martínez podrían estar a punto de salir de la franquicia culé. El defensa vizcaíno y el portero alemán figuran inscritos sin dorsal en la web de La Liga.

Antes de aparecer sin número para la venidera temporada en el viejo continente, el arquero había sido despojado de su banda como capitán del primer equipo. Del otro lado, el central estaría listo para mudarse a Medio Oriente para convertirse en nuevo jugador del Al Nassr de Arabia Saudí, equipo donde hace vida Cristiano Ronaldo.

¿Ter Stegen e Iñigo Martínez fuera del Barcelona?

Pau Cubarsí lucirá el número 5 que hasta ahora pertenecía al defensa vasco. Esto podría sellar la salida de Iñigo Martínez, que podría despedirse de sus compañeros en la Ciudad Deportiva y firmar su nuevo contrato en las próximas horas.

Por parte de Ter Stegen, el guardameta atraviesa por un conflicto con los azulgranas, que le ha provocado un expediente disciplinario y se le ha retirado la condición de capitán de forma temporal.

Hansi Flick tendrá un hombre menos entre sus opciones en la zaga de los barcelonistas para la venidera temporada. Además de Cubarsí, Ronald Araújo, Eric García y Andreas Christensen, mientras que, Jules Koundé y Gerard Martín también destacan como otras alternativas entre los defensores.