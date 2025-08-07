Ter Stegen se mantiene firme y podría perjudicar la temporada del FC Barcelona (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona vuelve a estar en el centro de la polémica económica y deportiva. En esta ocasión, el foco está puesto en la situación del guardameta alemán Marc André Ter Stegen, uno de los pilares del club en los últimos años.

La directiva blaugrana pretendía liberar masa salarial con la salida de Ter Stegen debido a la titularidad del polaco Wojciech Szczęsny y la reciente incorporación del joven portero Joan García, lo que ha generado un complicado escenario para el equipo catalán.

La negativa de Ter Stegen a ampliar su baja médica

Para poder inscribir a sus nuevos jugadores, el Barcelona buscaba que Ter Stegen firmara una ampliación de su baja médica. Esta maniobra permitiría al club aliviar la carga económica y cumplir con las restricciones salariales establecidas por La Liga.

Sin embargo, el portero germano ha tomado una postura firme y ha decidido no estampar su firma en dicha solicitud, argumentando que la inscripción de los jugadores no es su problema y que su único interés es continuar compitiendo por la titularidad en el arco blaugrana.

Foto: Cortesía

Esta decisión de Ter Stegen complica aún más la ya delicada situación financiera del FC Barcelona, que sigue lidiando con las consecuencias de años de desajustes económicos. La negativa del portero representa un obstáculo para la directiva, que buscaba encontrar soluciones rápidas para cumplir con los límites salariales impuestos.

¿Qué significa la continuidad de Ter Stegen para el FC Barcelona?

Además de no firmar la extensión de su baja médica, Ter Stegen no tiene intenciones de abandonar el club. Su compromiso con el Barcelona y su deseo de pelear por la titularidad ante Szczęsny y Joan García consolidan un escenario en el que la dirección deportiva deberá replantear su estrategia.

El hecho de que Marc mantenga su postura demuestra su profesionalismo y ganas de seguir siendo protagonista en uno de los clubes más importantes del mundo. Por otro lado, la directiva tendrá que buscar otras vías para equilibrar las finanzas y encontrar soluciones que no afecten al rendimiento deportivo.