Osmel Sousa cuenta que tenía intervenido su teléfono: "Es un delito"

El domingo 21 de diciembre “El zar de la belleza”, Osmel Sousa, tuvo una entrevista con Lucho Borrego y Marcos Michetti. En la conversación el hacedor de reinas habló de su salida de Miss Universo, de Clara Vegas y de un desafortunado momento que vivió en México.

Osmel con el teléfono intervenido

Sin nada de filtros, Osmel comentó que parte de su salida de la organización Miss Universo, fue no sentirse para nada cómodo con la presencia del organizador de Miss México, Jorge Figueroa.

El creador de las siete coronas de Miss Universo para Venezuela, comentó que Figueroa es una serpiente llena de veneno, y que no fue de su agrado desde que lo nombraron como director de la franquicia del país azteca en septiembre del 2024.

“No quiero hablar nada de Miss Universo, yo salí por una persona que no me sentí cómodo, fue con el organizador de Miss México. Después me enteré que me tenía el teléfono compartido, eso es un delito. Bien hecho que lo metieron preso, lo han debido dejar allá”, expresó sin filtros.

El también experto en moda, no reveló qué habían leído de su móvil personal.

Una figura muy polémica

Recordemos que Figueroa fue detenido en Tailandia, cuándo arribó para la final del certamen 2025, por presentar una denuncia de hostigamiento, violencia y una supuesta asociación con una empresa de juegos en línea.

Además, el estilista fue parte de conflicto que presentó la mexicana Fátimas Bosch, con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Tras el escándalo por la victoria de Fátima, el director nacional decidió alejarse de todo cerrando su perfil oficial de Instagram.