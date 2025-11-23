Osmel Sousa promete revelar los secretos detrás de Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la polémica generada tras la coronación de Fátima Bosch como reina de belleza, el conocido 'Zar de la Belleza', Osmel Sousa, elevó aún más la temperatura del certamen al anunciar que muy pronto compartirá oficialmente “todo lo que pasó” durante Miss Universo 2025.

Con un video publicado en sus redes sociales, Sousa indicó que, la revelación será exclusiva para quienes se suscriban a su “club VIP”, y solo cuando alcance el primer millón de suscriptores, quienes también podrían conocer qué sucedió con su labor dentro de la organización.

La sorpresiva salida de Osmel Sousa

La promesa cobra mayor relevancia si se considera que apenas semanas atrás, Sousa anunció su renuncia como asesor de la organización de Miss Universo.

En su comunicado expresó que se trató de “el cierre de un ciclo que estaba cumplido”, y agradeció al presidente de la organización, Raúl Rocha, por la oportunidad brindada.

Esta decisión que llegó a pocos días de celebrarse la edición número 74 del máximo certamen, despertó una serie de especulaciones sobre qué motivos reales hay detrás y qué tan profunda será su narración.

¿Qué podemos esperar de sus revelaciones?

Aunque el cubano no detalló específicamente los temas que abordará, su propuesta da pistas de lo que está por venir: “Historias que no puedo contar en público, contenido exclusivo y sin censura” fueron las palabras que acompañaron su publicación.

Los posibles ejes de su revelación podrían incluir decisiones tras bambalinas, dinámicas del jurado, filtraciones o presiones internas que rodearon la gala final del certamen.

Cabe destacar que el ambiente alrededor de Miss Universo 2025 ya estaba cargado y solo días antes, el experto en misses había hecho una predicción pública sobre las candidatas finalistas que llamó la atención por su exactitud.