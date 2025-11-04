Osmel Sousa rompe el silencio sobre su salida de Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Osmel Sousa “El zar de la belleza” se ha pronunciado en redes sociales sobre su salida de la organización Miss Universo, en el que ocupó el cargo de Presidente Advisor. El hacedor de reinas ha explicado los motivos que lo llevaron a su salida del certamen más importante del mundo, luego haber sido convocado por Raúl Rocha.

Dura decisión

El experto en moda ha informado que estar radicado en México totalmente solo se le hizo difícil de enfrentar, considerando que lo mejor a su edad es estar en Venezuela con su gente y amigos que lo han acompañado desde hace muchos años.

“A esta altura de mi vida, sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado, apoyado y comprendido, tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Es por eso que tomé la decisión de regresar a mi tierra, a ese lugar que siempre me ha dado fuerzas para seguir adelante”, ha escrito en un comunicado posteado en Instagram.

En este sentido, resalta que fue una decisión tomada con mucha seriedad y anticipación, ya que había hecho una bonita conexión con el empresario mexicano Raúl Rocha, quien fue el encargado de llamarlo y darle el cargo de asesor.

“Mi salida de la organización no está marcada por ningún tipo de conflicto, simplemente fue el cierre de un ciclo que ya había cumplido. Le agradezco al Sr. Raúl Rocha y a la Sra. Paulina por su comprensión y por la oportunidad brindada, y les deseo todo lo mejor en los futuros proyectos”, dijo Osmel.

Gran momento en su carrera

Finalmente, Sousa ha agradecido a todas las personas conoció y compartió durante su tiempo en México, en donde tuvo su oficina y asesoró a varias candidatas rumbo al Miss Universo 2025, que se realiza en Tailandia.

Además, resalta el maravilloso equipo que tiene en el certamen más importante, del cual trabajó por más de cuarenta años como director nacional de Miss Venezuela, con siete coronas ganadas.