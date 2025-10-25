Dayanara Torres responde a controversiales declaraciones de Osmel Sousa

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo Dayanara Torres salió aclarar toda la polémica situación con Osmel Sousa, quien emitió unas polémicas declaraciones de su triunfo como la mujer más bella del mundo en 1993. Para el preparador de reinas la boricua ganó por gracia del espíritu santos, ya que ese año considera que debía ganar Miss Venezuela.

“Me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universo ganó por obra y gracia del Espíritu Santo, porque la ganadora debía ser Venezuela”, comentó Sousa en el show “El Horno” de Telemundo.

Respuesta de Dayanara

La expareja de cantante Marc Anthony salió en su defensa en el programa “El Gordo y la Flaca”, en el cual Lili Estefan le preguntó sin filtros, por las fuertes declaraciones de Osmel.

Torres comentó que cada persona tiene su opinión, que no es la primera vez que el hacedor de misses habla de su triunfo y que es normal que tenga ese sentimiento ya que era el director del Miss Venezuela en esa época, preparando a Milka Chulina, quien era la Miss Venezuela.

La conductora y modelo aseveró que su victoria fue justa ya que las puntuaciones salieron en televisión y todo el mundo pudo ver que ella fue realmente la ganadora en la final que se realizó en la ciudad de México.

“Yo era una niña, que me vieron en la calle y me metieron en un concurso. Al jurado le gustó que era fresca, natural y que fui siempre espontánea, eso gustó a todos, ese era el año de Puerto Rico”, dijo.

Orgullo de la isla

En este sentido, la belleza de ojos azules indicó que en su corazón siempre será un honor haber llevado la corona de Miss Universo a su bello Puerto Rico, que hasta hoy la respaldan y le ofrecen gran cariño por su victoria.