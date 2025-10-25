Shohei Ohtani sigue indetenible y batea su primer bambinazo en Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, disparó este viernes su sexto (6) jonrón de la Postemporada 2025 y continuó con su racha ofensiva iniciada en la Serie de Campeonato ante los Cerveceros de Milwaukee.

Este batazo, conectado ante los Azulejos de Toronto, significó el primer jonrón de su carrera en una Serie Mundial. El compromiso se llevó a cabo en el Rogers Centre, casa del conjunto canadiense, y terminó con victoria para Toronto 11-4.

El Batazo de Shohei Ohtani

El jugador de dos vías llegó al plato en la parte alta de la séptima entrada para consumir su turno ante los lanzamientos del relevista derecho Braydon Fisher. Para ese momento, el compromiso se encontraba 11 carreras por 2 a favor del conjunto local, Azulejos.

Con un out en la pizarra y corredor en la inicial (Freddie Freeman), y en cuenta de una mala y dos buenas, Fisher dejó una curva a unas 85 millas por hora colgada en la zona de strike. Ohtani no dejaría pasar el pitcheo y conectó un swing potente para enviar la pelota a lo más profundo del jardín derecho, impulsando dos carreras y poniendo la pizarra 11-4.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Shohei Ohtani tuvo una velocidad de salida de 103.5 millas por hora y recorrió 357 pies de distancia.

Los Números de Ohtani en Postemporada

Shohei Ohtani se encuentra en la segunda postemporada de su carrera, todas con los Dodgers. Su desempeño ofensivo en esta postseason es el siguiente:

Línea Ofensiva (AVG/OBP/SLG): .222/.340/.667

Apariciones al Bate (Hasta el momento): 45

Conexiones: 10 imparables, incluyendo seis cuadrangulares.

Producción: Ha anotado ocho carreras y ha impulsado 11 .

Disciplina: Ha recibido ocho boletos y se ha ponchado en 19 ocasiones.

En cuanto a sus números vitalicios en postemporada, Ohtani tiene un promedio de .226, con 24 hits, nueve jonrones y 21 carreras impulsadas.