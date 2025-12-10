México al Clásico Mundial: Benjamín Gil confirma un equipo "Histórico"

Suscríbete a nuestros canales

El manager del conjunto mexicano, Benjamín Gil, utilizó el escenario de los Winter Meetings para ofrecer detalles sobre la selección que participará en el venidero Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026. Las declaraciones del timonel no solo generaron entusiasmo, sino que establecieron una vara alta para el desempeño del equipo azteca.

"La mejor de la historia"

Durante una entrevista, Gil se mostró sumamente optimista, asegurando categóricamente que la oncena actual es "la mejor selección mexicana de la historia". El dirigente incluso comparó esta convocatoria con ediciones anteriores del WBC, incluyendo la de 2006.

"En la de 2006 había jugadores más establecidos... Es el mismo caso de esta edición," expresó Gil. Sin embargo, destacó una ventaja crucial en el equipo actual: "En esta oportunidad son seis jugadores los que ya han participado en Juegos de Estrellas y Serie Mundial." Esta experiencia en momentos de alta presión se percibe como el factor diferenciador de esta selección.

A pesar del optimismo, Gil fue prudente, manifestando que "aún falta camino para saber si esta selección tendrá un mejor resultado" en la competición internacional.

Confirmación de estrellas: Durán y Arozarena

El timonel tapatío aprovechó la ocasión para confirmar la participación de dos figuras centrales que añadirán dinamismo y poder al roster:

Jarren Durán: Jardinero de los Medias Rojas de Boston.

Randy Arozarena: Patrullero de los Marineros de Seattle (o del equipo actual donde juegue Arozarena, si ya fue traspasado).

Gil destacó que la inclusión de ambos jugadores es crucial para añadir dinamismo y poder al equipo mexicano.

Este anuncio ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos, quienes ven en esta dupla una base sólida y emocionante. La Federación Mexicana de Béisbol, por su parte, ha subrayado el fuerte compromiso de Durán y Arozarena con la selección. Su presencia promete elevar significativamente el nivel competitivo de México en el escenario internacional del béisbol.