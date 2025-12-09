Ka Ying Rising aspira a su decimosexta victoria consecutiva en la Hong Kong Sprint

Suscríbete a nuestros canales

Tras ganar sus últimas 15 carreras, Ka Ying Rising aspira a igualar a Golden Sixty al conseguir su 16.ª victoria consecutiva, a solo una del récord histórico de Hong Kong de 17 victorias de Silent Witness. Al amanecer, Ka Ying Rising, montado por Purton, trotó unas vueltas en la pista de arena antes de dirigirse a la pista principal de tierra.

Ka Ying Rising por su 16 victoria consecutiva

Ante una multitud de medios de comunicación locales e internacionales apiñados en la tribuna de los entrenadores, Ka Ying Rising se mostró tan tranquilo como de costumbre, sin que Purton lo pusiera a prueba; corrió de una manera que puso de manifiesto la preparación del Caballo del Año 2024/25 de Hong Kong.

«Esta mañana estaba mucho más relajado. Salió a la pista de trote y, por primera vez en mucho tiempo, realmente trotó por allí. Normalmente, no se le puede hacer trotar, quiere dar vueltas y jugar un poco, pero esta vez lo hizo muy bien y repitió lo mismo en la pista», dijo Purton.

«Estuvo un poco agresivo en su galope sobre hierba la semana pasada, pero ahora que ha tenido el descanso, está más tranquilo y es un caballo diferente esta semana, lo cual es bueno».

Purton, miembro del Salón de la Fama de las Carreras de Australia, es el jinete con más victorias en la historia de las carreras de Hong Kong (1923), de 42 años ha estado asociado con algunos de los mejores campeones antes de Ka Ying Rising, incluido el formidable Beauty Generation.

«He tenido mucha suerte y pensar que el mejor (Ka Ying Rising) de todos ha llegado ahora. Sin duda lo aprecio, y además es un caballo encantador con el que trabajar, lo que lo hace aún más agradable. Hay que pellizcarse para creerlo, de verdad», dijo Purton.

Información de: Paulick Report