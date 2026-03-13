Fórmula 1: GP de Baréin y Arabia Saudita apuntan a cancelación inminente

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La seguridad se ha convertido en la prioridad absoluta para la FIA ante la escalada del conflicto bélico en Irán. Sky Sports News reporta que las condiciones actuales en Medio Oriente impiden garantizar la integridad de los equipos, lo que forzaría la suspensión inmediata de los eventos.

Aunque la organización de la Fórmula 1 ha declinado emitir comentarios oficiales, la decisión parece tomada para evitar riesgos innecesarios. El impacto de la guerra en la región ha escalado en los últimos días, dejando el calendario de la temporada 2026 en una situación de total incertidumbre.

Se espera que el comunicado formal se publique en un plazo máximo de 48 horas, confirmando la ausencia de estos circuitos en el calendario actual. Esta medida de fuerza subraya la gravedad de la situación geopolítica y su efecto directo sobre el espectáculo del automovilismo mundial.

¿Habrá sedes sustitutas para los Grandes Premios cancelados en 2026?

La logística de la Fórmula 1 hace prácticamente imposible encontrar sustitutos en un plazo tan breve. El traslado de equipos, monoplazas y personal requiere meses de planificación, lo que descarta cualquier circuito alternativo. Esta situación obligará a la categoría a enfrentar un parón inesperado.

Tras la cancelación de Baréin y Arabia Saudita, el calendario sufrirá un vacío de cinco semanas sin actividad oficial. La competición se detendría el 29 de marzo en el GP de Japón y no retomaría el ritmo hasta el 3 de mayo, cuando la competición llegue a Miami.

Este escenario supone un reto comercial y deportivo sin precedentes para la FIA. Sin margen para reubicar las fechas por motivos logísticos, los equipos deberán gestionar un extenso periodo de inactividad que alterará por completo el desarrollo técnico y la preparación física de los pilotos este año.

48 horas claves para oficializar la cancelación

Las próximas 48 horas serán determinantes para que la FIA emita el comunicado oficial sobre la suspensión. El silencio administrativo actual responde a la complejidad de rescindir contratos millonarios por fuerza mayor, mientras los equipos esperan la confirmación definitiva para reestructurar toda su logística en la Fórmula 1.