FIA y F1 el invento aplicado para el Gran Premio de Mónaco

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fórmula 1 anunciaron que eliminarán la norma en las paradas de pits del Gran Premio de Mónaco. Recordemos que esta medida se implementó con la intención de mejorar el espectáculo en pista y que la estrategia no fuera tan predecible.

La Fómula 1 en el marco de la primera carrera de la temporada, el GP de Australia, dejó saber que se mantendrá el formato tradicional de la carrera. El año pasado la categoría reina de automovilismo implementó dos paradas obligatorias para generar más cambios de posiciones en una carrera que en los últimos años no tiene muchos adelantamientos y donde casi todo se define en la clasificación.

Regreso de la esencia de Mónaco

Asimsimo, la F1 decidió volver a los entrenamientos libres al jueves, devolviendo al viernes su carácter de jornada social y de descanso técnico, una particularidad que durante décadas definió la logística y el glamour de Montecarlo. Este movimiento se percibe como una victoria para la herencia del deporte frente a la estandarización que la FOM (Formula One Management) ha intentado imponer en el calendario global.

Este retorno al viejo formato también tiene que ver que los carros para este 2026 son medio metro más pequeños y más estrechos, así que la F1 considera que debería haber más intentos de adelantamientos por haber más especias entre los carros.

Un cambio extra

El formato extendido también permite a los asistentes disfrutar de la atmósfera única del Principado durante más tiempo, potenciando el impacto económico local. Asimismo, el Consejo Mundial del Deporte Mundial señaló que el único cambio que se aplicará para el GP de Mónaco será la extensión de 12 a 13 minutos la Q3 de clasificación. Mientras que los demás GP se mantendrá en doce.

Mónaco es el segundo circuito con más apariciones en la Fórmula 1 con 71 ediciones hasta la fecha y una de las carreras inaugurales del Campeonato Mundial de Automovilismo de F1 en 1950.