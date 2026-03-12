Nicole Kidman expone al actor que arruinó sus escenas íntimas por mal aliento

Suscríbete a nuestros canales

Nicole Kidman ha participado en múltiples producciones de Hollywood, desde protagónicos en películas taquilleras hasta en series emblemáticas, sin embargo, no en todas ha tenido buenas experiencias durante el rodaje.

En una entrevista para el podcast Las Culturistas, conducido por Matt Rogers y Bowen Yang, la actriz recordó la desagradable experiencia que vivió con un actor por su mal aliento.

Nicole Kidman señala a su coestrella

Mientras grababa las escenas íntimas en la serie Big Little Lies, Nicole Kidman no pudo aguantar el mal aliento de Alexander Skarsgård, quien minutos antes había comido un sándwich de falafel. Esto resultó ser repugnante para la artista.

Sin medir palabras, confrontó a su coestrella por el mal momento que estaba viviendo. “Cuando Alexander Skarsgård comió un sándwich de falafel antes de que hiciéramos las escenas en Big Little Lies, yo le dije: ‘No, no, no, Alex. Se supone que debo estar enamorada de ti y besarte; guarda el falafel ahora’”, contó.

La protagonista marcó su límite dentro de la producción y prohibió al actor comer antes de grabar escenas juntos.

“Estoy segura de que nunca más volvió a comer falafel. Le dije: ‘Nada de falafel. No antes de besar, no antes de hacer el amor’”, puntualizó en la entrevista.

Nicole Kidman marca su límite

Para Kidman es importante que su coestrella en cualquier rodaje tenga un buen aliento, de lo contrario sería un no rotundo para ella, siendo una de las cosas que no negocia.

“No soporto el mal aliento. Esto es un factor decisivo para mí. Podrías ser el hombre más atractivo del mundo, y si te me acercas con mal aliento, no. Si digo ‘sopla hacia mí’ y tengo que echarme hacia atrás, vaya, me voy. No podrían ofrecerme suficiente dinero”, sentenció.

A pesar del incidente en el set, ambos lograron sacar adelante el proyecto que obtuvo frutos para los famosos. Nicole Kidman se llevó el Emmy a “Mejor Actriz Principal” y Alexander Skarsgård obtuvo el de “Mejor Actor de Reparto” en la 69ª edición de los Premios Primetime Emmy.