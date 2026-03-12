Elton John luchando por mantenerse con vida: Revelan detalles de su salud

Suscríbete a nuestros canales

David Furnish, esposo del cantante y compositor británico Elton John, realizó unas declaraciones hablando de la salud del respetado artista, intérprete de grandes éxitos como “Sacrifice”, “I'm Still Standing” y “Nikita”.

Detalles de la salud de Elton

El hombre expresó que el pianista lucha cada día por seguir vivo y coleccionar momentos increíbles con la familia que juntos han construido.

Entre los percances que salud que vive el artista de 78 años, está la pérdida de la visión en uno de sus ojos, no tener próstata y faltarle la cadera derecha.

Sin embargo, nada de eso es un impedimento para mantenerse activo, crear música y apoyar causas benéficas en pro de un mundo mejor.

“Está genial. Está luchando. Se mantiene ocupado y avanzando. Está feliz de estar en casa con nuestros hijos. Por eso no está haciendo giras. Realmente amamos ser padres y estar juntos; lo es todo para nosotros”, aseveró David al medio Variety.

Las declaraciones caen como un bálsamo de tranquilidad para sus fanáticos en todo el mundo, quienes se han mantenido muy atentos a la salud de la estrella nacida en Pinner.

Vida familiar

Elton tiene dos hijos llamados, Zachary Jackson Furnish John, nacido en el 2010, y Elijah Daniel Furnish John, nacido en el 2023. Ambos llegaron al mundo mediante gestación subrogada.

David y el cantante se casaron 21 de diciembre de 2014 en Windsor, Reino Unido, tras una bonita historia de amor de muchos años.