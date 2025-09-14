Elton John apareció en un hospital con piernas enyesadas y collarín ¿Qué le pasó?

Suscríbete a nuestros canales

El cantante, pianista y compositor británico Elton John, alarmó a sus seguidores en redes sociales, tras haber posteado en su perfil de Instagram, unas fotografías en la cama de un centro de salud con las dos piernas enyesadas y un collarín.

Preocupación

“Me sacudieron demasiado y terminé enyesado. Entre bastidores con Spinal Tap. Hoy se estrena la nueva película y el nuevo álbum, con mi participación. Gracias por invitarme”, escribió en la publicación, que despertó múltiples comentarios de preocupación.

Con sus grandes temas como “Sacrifice”, “Your Song”, “Cold Heart”, “Don’t Go Break my Heart”, Elton ha logrado una enorme cantidad de seguidores por todo el mundo, que siempre han estado muy pendiente de su salud.

Recordemos que en los últimos años el artista ha presentado problemas de la vista, al punto de verse afectado por una infección ocular en el año 2024 que le causó mucho dolor en su ojo derecho.

Una broma

Sin embargo, no fue una caída o algo malo lo que sufrió el ganador de cinco premios Grammy, sino fueron unas grabaciones de la colaboración entre Spinal Tap y él, con el popular tema “Stonehenge”.

Una colaboración que fusiona la irreverencia de la banda Spinal junto al artista, conocido como uno de los íconos más grandes e importantes del pop y el rock.

Jonh también compartió algunas imágenes en el set de grabación y de los divertidos yesos blancos decorado con piedras de múltiples colores.

Además, el compositor de 78 años se mostró con sus emblemáticos lentes en color rosado con diamantes.