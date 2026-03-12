Fin del sueño mexicano: Italia se impone con autoridad y clasifica como líder

Suscríbete a nuestros canales

La selección de México llegó este miércoles al Daikin Park de Houston con la obligación de vencer a Italia para asegurar su boleto a la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol (WBC). Sin embargo, la novena dirigida por Benjamín Gil se encontró con una escuadra europea inspirada que no dio tregua, sellando la eliminación del conjunto azteca.

La ofensiva italiana encendió la "cafetera"

Aunque el pitcheo mexicano logró colgar el primer cero del encuentro, la resistencia duró poco. En la segunda entrada, Vinnie Pasquantino inauguró el marcador con un cuadrangular solitario que puso a prueba la confianza del Tricolor.

A pesar de que el abridor mexicano intentó estabilizarse, la "máquina de espressos" de Italia volvió a activarse en el cuarto episodio. Jon Berti castigó un lanzamiento que se quedó en la zona de poder y lo depositó detrás de la barda del jardín central, ampliando la ventaja y silenciando a la nutrida fanaticada mexicana en Houston.

El quinto episodio: El principio del fin

El "fatídico" quinto capítulo fue el clavo en el ataúd para las aspiraciones de México. Italia desplegó un juego de fundamentos y poder que desmoronó la defensa rival. Dante Nori ejecutó un toque de sacrificio perfecto para que J.J. D’Orazio anotara la tercera carrera.

Momentos después, Jakob Marsee conectó un imparable productor al jardín derecho que trajo dos anotaciones más al plato. Con este rally, Italia no solo puso tierra de por medio en el marcador, sino que indirectamente aseguró la clasificación de Estados Unidos, que dependía de este resultado para avanzar como segundo de grupo.

Errores y castigo constante

México mostró señales de vida en la baja de la séptima entrada, cuando logró llenar las almohadillas ante el relevo italiano. Alek Thomas impulsó la única carrera del Tricolor con un rodado de sacrificio que permitió anotar a Joey Meneses. No obstante, la amenaza terminó ahí, dejando a dos corredores en base que pudieron haber cambiado la historia del juego.

La frustración mexicana se hizo evidente en la defensa. Un mal fildeo de Alek Thomas tras un hit de Jon Berti permitió que Sam Antonacci anotara una carrera adicional. Para cerrar una noche histórica, Vinnie Pasquantino conectó su tercer cuadrangular del partido en la octava entrada, consolidándose como la figura indiscutible del encuentro. Una última impulsada de Fisher para que anotara Zach Dezenzo puso cifras definitivas al encuentro.

Cruces definidos para cuartos de final

Con este resultado, el Grupo B cierra con Italia como líder invicto (4-0) y Estados Unidos en la segunda posición (3-1). México, que llegó con altas expectativas tras su gran papel en la edición de 2023, se despide prematuramente del torneo.

Los enfrentamientos de cuartos de final en Houston quedan definidos de la siguiente manera:

· Italia se medirá ante la selección de Puerto Rico.

· Estados Unidos se verá las caras contra la sorprendente novena de Canadá.